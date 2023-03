Narrativa, poesia e inediti Concorso “Baia dell’arte“

Nel quattrocentesco refettorio del convento degli Olivetani alle Grazie, il pomeriggio di domenica 8 ottobre, si terrà la cerimonia di premiazione dell’XI edizione del concorso internazionale di poesia e narrativa ‘Le Grazie, Porto Venere - La baia dell’arte’ indetto dall’associazione ‘Il Volo dell’Arte’ col patrocinio del Comune e della Provincia della Spezia. Aperto ad autori italiani e stranieri il concorso si articola in quattro sezioni: Poesia inedita, Poesia edita, Narrativa inedita e Narrativa edita. In palio, per i primi classificati di ogni categoria, un weekend per due persone all’Hotel della Baia alle Grazie; a secondo e terzo classificato, e Premio Giuria, un’opera personalizzata. Saranno inoltre assegnati menzioni d’onore e premi tematici. Ricordiamo, tra l’altro, il ‘Premio speciale Tino Barsotti di poesia dialettale’, oltre al fatto che, tra i partecipanti under 30 alla sezione poesia, è prevista la consegna del ‘Trofeo Luigi Portunato’. Infine, anche il ‘Premio Porto Venere alla carriera’, assegnato dal Comune di Porto Venere a personalità che si sono distinte per l’approfondimento e la divulgazione della cultura. I nomi dei vincitori e segnalati saranno comunicati agli interessati, ma la graduatoria verrà resa nota solo durante la cerimonia. Le opere dovranno essere inviate a Hotel della Baia - via Lungomare 111 - 19025 Le Grazie (Sp) entro il 31 luglio. Viene richiesto, a parziale copertura delle spese organizzative, un contributo per ogni tipo di partecipazione di 20 euro: in contanti (su responsabilità del mittente), oppure tramite bonifico su Postepay con Iban IT43P3608105138218711018717 intestato ad Annarosa Lajoyé, indicando nella causale ‘partecipazione Concorso Internazionale di Poesia e Narrativa Le Grazie Porto Venere La Baia dell’Arte’.

A decidere i premi la giuria con presidente onorario Giuseppe Benelli, presieduta da Egidio Di Spigna e composta da Annarosa Lajoyè Dosi, Roberto Camerini, Annalisa Covello, Chiara Serrelli e Gaia Fabbri. Info: 333 7725012 e 333 6486089 o a [email protected]

Marco Magi