Musicisti giovani e talentuosi. Stasera al festival Amfiteatrof arriva il quartetto d’archi Alfieri

Un giovane quartetto d’archi, che presenta la storia della musica nei secoli per questa formazione d’insieme. È la nuova tappa del Levanto Music Festival Amfiteatrof, stasera, alle 21.30, nella chiesa di Sant’Andrea. Una serata con il Quartetto Alfieri, composto da Sofia Bellettini al violoncello, Matteo Introna, alla viola, Matteo Baldoni e Davide Moro, ai violini. Tutti giovani, come giovane è il quartetto, già però con una esperienza solistica, di formazione musicale comune e di perfezionamento. Nel programma del concerto: di Joaquin Turina, Serenata per quartetto d’archi, Op. 87 (Spagna), di Niccolò Paganini, Quartetto per archi no. 2 (Italia), di Aaron Copland, Movimento per quartetto d’archi (Stati Uniti), di Sergej Prokofiev, Quartetto per archi no. 2 in fa maggiore, Op. 92 ‘Sui temi della Kabardia’ (Russia). Il Quartetto Alfieri è un quartetto d’archi di recente formazione composto da giovani musicisti provenienti da diverse parti d’Italia. I quattro musicisti condividono un rapporto già dalle loro collaborazioni in ambienti accademici quali la Scuola di Musica di Fiesole, l’Accademia del Teatro alla Scala, l’Accademia di Musica di Pinerolo e il Conservatorio della Svizzera Italiana. Il quartetto debutta ad aprile con una collaborazione con Gian Marco Ciampa alla chitarra al Pontificio Istituto di musica sacra a Roma.

Fanno della varietà stilistica uno dei loro punti forza, e il loro repertorio varia dalle sonate a quattro di Alessandro Scarlatti, alla musica contemporanea, come evidenziato da collaborazioni con compositori contemporanei quali Fabio Massimo Capogrosso. A loro è stato dedicato il Quartetto n. 2 di Paolo Catenaccio di cui hanno eseguito la prima assoluta. Si sono esibiti in quintetto con il pianista Mario Montore in occasione dell’XI edizione del Garda Lake Festival. Sono stati ospiti in qualità di quartetto del Festival Ensemble Nuove Musiche di Savona e della rassegna dei Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati di Ariccia. Il quartetto si sta formando con il Quartetto Prometeo alla Scuola Internazionale di musica ‘Avos Project’ di Roma e con Sergey Malov all’Università delle Arti di Zurigo. L’ingresso all’evento, come consuetudine, è gratuito.

Marco Magi