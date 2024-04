Musica e...trenino all’Outlel Village

Entrano nel vivo i festeggiamenti per il decennale del Brugnato 5 Terre Outlet Village, che culmineranno con il live di Cristina D’Avena e l’appuntamento dedicato a Mare Fuori in programma rispettivamente il 20 e 28 aprile. Oggi a partire dalle 14.30, il centro della Val di Vara sarà animato dal dj set della New Generation Sound, con una selezione musicale che omaggerà epoche diverse, dagli anni Ottanta fino ai giorni nostri. La musica si sposerà con l’happy hour organizzato dal bar dell’Outlet Village, a base di cocktail e focaccia. Spazio anche alle bellezze del posto: a partire da oggi, in tutti i fine settimana del mese, sarà messo a disposizione il trenino del Golfo dei Poeti, che collegherà il Village al centro di Brugnato, per permettere loro di ammirarne le bellezze. In programma anche altri appuntamenti: lo spettacolo della Banda si Sesta Godano (14 aprile), quello degli Sbandieratori di Levanto (domenica 21).