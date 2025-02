Musica e pianola al Cinema Sivori

Al Cinema Sivori di Genova, Pivio e Aldo De Scalzi (insieme al regista Matteo Malatesta e alla sceneggiatrice Giulia Iannello) saranno in sala per incontrare il pubblico in un doppio appuntamento con ‘Musicanti con la pianola’ alle 18.15 e alle 21.15. Il film è un viaggio musicale attraverso gli ultimi 25 anni del cinema italiano dal punto di vista dei due compositori: suoni e visioni che, partendo dallo scenario di una Genova inaspettata, raccontano la loro lunga avventura nel mondo delle colonne sonore. Nato per rivelare al pubblico l’affascinante backstage di un’arte sempre capace di regalare al pubblico grandi emozioni, ‘Musicanti con la pianola’ si avvale di un cast d’eccezione, composto dai molti compagni di strada del duo genovese (da Ferzan Ozpetek a Enzo Monteleone, da Alessandro Gassmann ai Manetti Bros) con il contributo di tutti i ‘musicanti’ che da sempre affiancano il loro lavoro. Senza dimenticare gli artisti scomparsi come Claudio Caligari, Ezio Bosso, Ennio Morricone, Vittorio De Scalzi e Alessandro D’Alatri.