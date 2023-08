Musica dal vivo E birra a volontà

Musica, spettacoli teatrali e tanto divertimento alla Blues Bier Festival che per dieci giorni animerà l’area del centro sociale Cpo Ortonovo in via Pertini a Casano nel Comune di Luni. Sarà una festa dei produttori della birra artigianale della zona accompagnata da piatti tipici e tante serate di musica dal vivo a partire da venerdì con l’apertura affidata ai Friendzone, sabato (Black Sheep Band); domenica sarà la volta dell’orchestra di Max Giampaoli, lunedì Dr.Why mentre la serata di martedì sarà dedicata all’atteso apuntamento con il teatro dialettate. Sul palco dell’area spettacoli ci saranno infatti conosciutissimi attori della compagnia amatoriale "Na scarpa e n zocolo". mercoledì 9 agosto suoneranno i musicisti dell’Accademia musicale Lizard, giovedì 10 i Manila, Sotto Traccia (venerdì) e sabato sera esibizione della scuola di danza Dance Explosion per chiudere domenica 13 agosto con la performance del Dj Cinquini.