Music Festival, le atmosfere dei film protagoniste della nona edizione

A tre mesi dalla fine del Lerici Music Festival 2024, ecco già pronte le date della prossima edizione. "Se vi siete persi l’ultimo festival – dichiara il direttore artistico Gianluca Marcianò –, vi invitiamo a non perdervi la nostra nona edizione, dal 24 luglio al 4 agosto 2025. Un programma ricchissimo dal titolo: ‘Musica, immagine, movimento. La musica per l’Era del Cinema’. Sia che si tratti di composizioni composte per la pellicola o di brani messi in scaletta per enfatizzare le diverse atmosfere dei film, per noi sarà un ampio carico di emozioni da offrire al nostro grande pubblico!". L’estate scorsa i concerti hanno avuto luogo in scenari d’eccezione. Anche nel 2025, tante saranno le serate previste nell’incantevole Villa Marigola. "La Fortezza Firmafede a Sarzana regalerà nuovamente uno sfondo imponente per i grandi concerti sinfonici e lo sbalorditivo scenario dell’Ex Opificio Vaccari a Santo Stefano Magra sarà la scena dell’opera multimediale che presenteremo nel nuovo programma.

Rotonda Vassallo, nel cuore di Lerici, sarà, come di consueto il nostro palcoscenico vista mare per i concerti ad alto impatto sonoro. Siamo entusiasti del nuovo programma e sicuri che non vedrete l’ora di unirvi a noi!". In questo periodo di pausa il team del Festival ha lavorato ad un video. "Per rivivere alcuni dei momenti più memorabili della passata edizione". Lo si può visionare a questo indirizzo, sul canale Youtube www.youtube.com/watch?v=si7wTUqSfkw. Il Lerici Music Festival rappresenta una realtà unica nel suo genere: ideato e fondato nel 2017 dal direttore d’orchestra Gianluca Marcianò, originario di Lerici, vuol essere un omaggio alla sua città natale e ai suoi abitanti. Il Festival è organizzato dall’Associazione Suoni dal Golfo, il cui scopo sociale è la promozione della musica e della vocazione culturale del Golfo dei Poeti, di cui Lerici è il cuore.

m. magi