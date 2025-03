Museo Tecnico Navale aperto gratuitamente

In occasione della Festa di San Giuseppe Spezia, il Museo Tecnico Navale sarà aperto gratuitamente domani dalle 8:30 alle 19:30 (ultimo ingresso alle 19) con orario continuato. Con questa iniziativa la Marina Militare vuole rinnovare lo stretto connubio che lega al territorio spezzino da oltre 150 anni. Per motivi di sicurezza, l’ingresso sarà consentito ad un massimo di 100 persone alla volta. I cittadini che vorranno visitare il museo, si immergeranno nel ricco patrimonio delle collezioni che illustrano la vocazione marittima e navale del Paese. Prevista l’apertura della Base Navale per le visite dell’Unità Idrografica “Nave Ammiraglio Magnaghi”.