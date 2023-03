Museo navale, risorse all’orizzonte "Il ministro disposto ad investire"

Mentre è conto alla rovescia per l’emissione del bando di Difesa Servizi Spa teso ad individuare un operatore economico per la gestione del Museo navale della Marina Militare (già oggetto di due manifestazioni di interesse) si profilano occasioni di sviluppo dello stesso per effetto di nuove risorse finanziere. Non c’è nulla di nero su bianco. Ma importanti propositi.

"In risposta a una mia sollecitazione mirata, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha manifestato l’intenzione di inserire il Museo tecnico navale della Spezia tra gli interventi del Piano Strategico Grandi Progetti Culturali". Lo dice Raffaella Paita, senatrice spezzina di Azione-Italia Viva, che puntualizza quello che è accaduto ieri.

"Nel corso di una conversazione, ho chiesto al ministro di inserire il museo spezzino tra gli interventi considerati strategici dal suo dicastero. La risposta è stata incoraggiante: il titolare della Cultura si è infatti detto intenzionato a far rientrare il polo museale navale tra quelli del Piano strategico del Mic. E questo apre delle prospettive rilevanti per il museo perché l’inserimento nel Piano strategico comporta la destinazione di finanziamenti dedicati. E questo consentirebbe di reperire le risorse finanziarie necessarie alla tutela, la riqualificazione e la promozione culturale della struttura, con ricadute positive non solo per la conservazione del patrimonio museale spezzino ma per tutto il territorio" sostiene Paita. Sullo sfondo ci sono i vecchi progetti di espansione logistica del museo, la possibilità di dare degna allocazione a reperti conservati in magazzini e la partita parallela della musealizzazione del primo sommergibile che uscirà dai ranghi della flotta per limiti di età.

