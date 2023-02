Motocross nel bosco Scatta la multa

Fanno motocross nel bosco, multati dai carabinieri forestali. I militari appartenenti alle stazioni della provincia della Spezia, durante attività finalizzata al contrasto della circolazione di motocicli fuoristrada, hanno fermato in località Casilina, nel Comune di Brugnato, all’interno di una zona boscata, due persone che si alternavano alla guida di un motoveicolo da motocross. Ai centauri, che stavano partecipando ad un motoraduno illecito, venivano contestate due violazioni amministrative per un importo di 100 euro ciascuna per transito fuoristrada in violazione alla normativa regionale.

Nei mesi scorsi l’attività dei carabinieri forestali aveva portato ad accertare anche undici violazioni all’interno del Parco regionale di Montemarcello Magra-Vara. In particolare, all’interno dell’area protetta, sono stati riscontrati sia il transito fuoristrada di due autovetture all’interno nell’alveo del fiume Vara nel Comune di Rocchetta Vara, in località Ramello, con conseguente emissione di due verbali amministrativi per un importo totale di 416 euro, sia la sosta in area vietata al transito di nove automobili all’interno del parco, in Comune di Ameglia, per cui sono state elevate altrettante sanzioni amministrative per un importo totale pari a 900 euro (nelle aree parco la norma prevede una sanzione di importo doppio). I controlli della circolazione fuoristrada contribuiscono a garantire la sicurezza di tutti gli utenti del territorio, a tutelare, conservare, valorizzare il patrimonio ambientale ed a provvedere alla difesa del suolo.