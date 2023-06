Monterosso-Germania viaggiando in Euronight

Parte la ’Trenitalia Summer Experience 2023’ con più treni, più fermate, più posti per le vacanze estive. Presentate dalla dirigenza di Trenitalia la nuova offerta al via da domani per garantire viaggi "più frequenti, capillari e intermodali a bordo di Frecce, Intercity e treni Regionali di Trenitalia". In Liguria previsti 6 nuovi collegamenti e 26 fermate. Due nuovi Intercity collegheranno nei fine settimana, Milano a Savona e viceversa, partenza da Milano alle ore 10.05 arrivo a Savona alle 12:38, il ritorno parte da Savona alle 14.32 per terminare la corsa nel capoluogo lombardo alle 16.53; entrambi i collegamenti fermeranno a Genova Piazza Principe, Voghera e Pavia. Quattro regionali allungheranno la loro percorrenza fino a Sarzana con due collegamenti giornalieri da Sarzana per Levanto in partenza alle ore 8.56 e 10.56 e arrivo, rispettivamente, alle ore 9.55 e 10.55 e altrettanti arriveranno a Sarzana alle ore 20.09 da Genova Voltri (partenza ore 16.56) e alle ore 23 da Sestri Levante (partenza ore 21.45) garantendo il rientro serale dalla riviera e dalle 5 Terre. Viaggiare di notte dalla Liguria verso Monaco e Vienna e viceversa sarà ancora più semplice grazie a collegamenti Euronight tra Italia Austria e Germania. Infatti da domani sul collegamento daper La Spezia saranno attivate le fermate aggiuntive di Monterosso e Santa Margherita Ligure-Portofino. Nuova fermata nella stazione di Lavagna alle ore 8.04 per il regionale 12214 da La Spezia a Genova Piazza Principe. Tornano i collegamenti estivi per raggiungere la spiaggia di Genova Vesima che sarà servita da 20 treni regionali.

Dopo il successo ottenuto in inverno, verrà riproposto il prolungamento per Bardonecchia e OulxSestriere, durante i fine settimana, della coppia di Intercity Genova-Torino. Partenza da Genova Piazza Principe alle ore 6.56 per arrivare a Oulx-Cesana-Claviere-Sestriere alle 10.13 e Bardonecchia alle 10.30, il ritorno parte da Bardonecchia alle 16.30, Oulx-Cesana-Claviere-Sestriere alle 16.43 con arrivo nel capoluogo ligure alle 20.02. Confermati tutti i 39 collegamenti del Regionale che dal Piemonte e dalla Lombardia raggiungono la Liguria neI weekend. 18 dal Piemonte verso le località del Ponente ligure e 21 dalla Lombardia (raddoppiati rispetto lo scorso anno) con destinazioni diffuse lungo tutta la Riviera ligure. Prosegue infine fino al 6 novembre anche il “5 Terre Express”: con i suoi 46 collegamenti giornalieri aggiuntivi permette di visitare i borghi del Parco 5 Terre in tutta comodità con un collegamento ogni 20 minuti circa tra Levanto e La Spezia e fermate a Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore.