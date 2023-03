Monterosso, anticipati i lavori Le guide turistiche insorgono "Troppi rischi per la sicurezza"

Il raduno dei bersaglieri e i lavori alla stazione di Monterosso inseriti nella solita traiettoria di viaggio rischiano di causare il caos in tutta la Provincia. Un evento di enorme portata che richiamerà almeno 100mila partecipanti a Spezia dal 22 al 28 maggio per festeggiare il glorioso corpo dell’esercito italiano si incastra infatti con i lavori di ristrutturazione previsti alla stazione di Monterosso che, in quelle giornate, sarà meta di tantissimi visitatori che sicuramente approfitteranno della presenza in città per un giro alle Cinque Terre. E proprio i due ’eventi’ concomitanti hanno dato il via a un botta e risposta tra l’assessore regionale ai trasporti Augusto Sartori e il consigliere del Partito democratico Davide Natale che ha sollevato il problema del sicuro disagio che verrebbe a crearsi abbinando i due appuntamenti per il tramite di un’interrogazione ad hoc depositata nei giorni scorsi. Alla fine si è arrivati a una soluzione anticipando i lavori di una settimana. Tutti d’accordo? Non proprio. Qualche giorno di differenza non sarà sufficiente per evitare problematiche, almeno secondo le previsioni degli addetti ai lavori. Le guide turistiche Federagit Confesercenti della Provincia della Spezia infatti hanno espresso forte preoccupazione per l’anticipo delle operazioni alla stazione ferroviaria di...