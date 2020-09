Sestri Levante, 16 settembre 2020 - Molestie sessuali su un treno in viaggio in Liguria. E successo nel primo pomeriggio di ieri alla stazione di Sestri Levante dove una viaggiatrice ha denunciato una molestia subita a bordo di un convoglio. Sul posto è intervenuta la Polizia ferroviaria che si è messa sulle tracce del molestatore. Da quanto ricostruito l'episodio è accaduto sul treno in viaggio fra La Spezia e Genova quando una donna è stata avvicinata da un giovane che ha tentato di approcciarla. La vittima una volta scesa dal treno e ha dato immediata segnalazione alle autorità.Sul posto la Polfer di Sestri Levante insieme agli operatori di Chiavari, Genova Brignole e Genova Principe.Gli agenti hanno rintracciato l'autore, un giovane di circa trent'anni, italiano, residente in Versilia, che dopo la molestia era rimasto a bordo del convoglio. L'uomo è stato denunciato nella stazione di Genova Principe.

