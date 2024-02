Mito e sapienza alla Nuova Eleusis

Nuovo appuntamento culturale venerdì sera nell’atelier Nuova Eleusis diretto da Angelo Tonelli in via dei Giardini 14 nel centro storico di Sarzana. Alle 21 è in programma l’incontro, aperto a tutti e gratuito, dal titolo ’Perennità e continuità di mito e sapienza’ patrocinato dall’associazione culturale Arthena. La serata verrà introdotta e presentata da Angelo Tonelli per poi passare agli interventi degli ospiti Luca Valentini e Luigi Angelino. Il saggista e poeta Luca Valentini è direttore della rivista di filosofia ermetica Aiòn, incentrerà la sua relazione sul concetto platonico di eidos, l’idea, quali archetipi che caratterizzano costantemente le diverse manifestazioni del sacro, riprendendo i riferimenti universali di Simmaco e Giordano Bruno. Il saggista Luigi Angelino, ricercatore e storico delle religioni, focalizzerà la sua relazione sulla continuità e le differenze tra sapienza classica e dottrina cristiana. Info al 338-3153159.