Mitilicoltori, ok al nuovo impianto Semaforo verde per le aree demaniali

Via libera con voto unanime dal consiglio comunale di Lerici alla variante al Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime, finalizzata all’installazione da parte della Cooperativa mitilicoltori associati di un nuovo impianto di cattura e preingrasso del novellame di mitili. L’ok è arrivato nella seduta di venerdì, e porterà all’ampliamento delle superfici di mare gestite dalla coop spezzina, da tempo alla ricerca di nuovi spazi per potenziare la produzione. Una pratica, quella votata dall’assise comunale lericina, direttamente collegata alla richiesta di concessione demaniale marittima presentata ormai otto anni fa dalla cooperativa di Santa Teresa per l’utilizzo di una porzione di specchio acqueo situata all’esterno della diga foranea, nelle vicinanze di un impianto già attivo, di superficie pari a 169.200 metri quadrati. "La società mitilicoltori associati ha fatto richiesta per l’attribuzione di nuove concessioni demaniali al fine di incrementare la produttività della cooperativa e dei suoi soci" si legge nella relazione approvata dal consiglio comunale, nella quale si sottolinea che le zone sono state individuate "tenendo conto di tutte le limitazioni esistenti, con particolare riguardo alle rotte prestabilite in ingresso sul lato di levante della diga foranea e ad ogni eventuale interferenza con servitù militari". Secondo quanto previsto dal progetto presentato dalla cooperativa dei muscolai spezzini – che ha già passato positivamente lo screening di Regione Liguria – il nuovo impianto di mitilicoltura sarà suddiviso in 47 filari, distanti diciotto metri l’uno dall’altro, disposti in un’area lunga 846 metri e larga 200 metri. "La costruzione di nuovi impianti si otterrà attraverso la sistemazione di ulteriori corpi morti che fungeranno da ancoraggi, collegati alla superficie da un idoneo sistema di corde tiranti che, sorrette da galleggianti, permetteranno di fissarvi le calze con i mitili" si legge ancora nella relazione. Al via libera da parte del consiglio comunale lericino alla modifica al Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime seguirà, nelle prossime settimane, il nulla osta della Regione Liguria, ultimo atto prima del rilascio della concessione demaniale marittima (della durata di dieci anni) alla cooperativa dei mitilicoltori spezzini.