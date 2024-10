Missanelli e Diakhoumpa in doppia cifra. Cestistica al terzo successo consecutivo

CESTISTICA SPEZZINA

51

JOLLY ACLI LIVORNO

42

(9-15, 25-20, 38-30)

LA SPEZIA: Mbaye 2, D’Angelo 9, Templari 2, Moretti 6, Granzotto 7, Missanelli 12, Diakhoumpa 13, Candelori ne, Guzzoni ne, Guerrieri ne, Varone ne, Murgese ne. All: Corsolini.

LIVORNO: Wojtala 6, Visone 2, Ceccarini 5, Preziosi, Georgieva 10, Orsini, Miccio 10, Botteghi ne, Sayed Tawfik ne, Okodugha 2, Evangelista, Arecco 5. All: Angiolini.

La Spezia Terza vittoria di fila per le spezzine che, al termine di una partita combattuta e avvincente, superano Livorno e fanno tris. Missanelli e Diakhoumpa in doppia cifra regalano un successo importantissimo. La Cestistica supera Livorno 51-42 al PalaSprint di via Parma. Dopo un inizio di ambientamento col nuovo impianto sportivo, in cui le bianconere hanno faticato a trovare la via del canestro, è nei quarti centrali che la squadra allenata da coach Corsolini riesce a dare gli strappi decisivi che indirizzano la partita. Missanelli e Diakhoumpa le due spezzine in doppia cifra, da evidenziare anche la quasi doppia di D’Angelo con 9 punti e 10 rimbalzi, oltre agli 8 assist dispensati da Granzotto. Con questo successo le bianconere salgono a quota 6 punti in classifica e restano nel gruppone di squadre al secondo posto davanti alla capolista San Giovanni a 8 punti.

Nel prossimo turno le liguri affronteranno un’altra compagine toscana, questa volta in trasferta ospiti dell’Use Rosa Scotti Empoli. Coach Corsolini predica umiltà, ma al termine della partita è più che soddisfatto: "Considerando il calendario, sta andando più che bene, peccato non aver potuto giocare la prima di campionato al completo o quasi. Contro il Livorno è stata una grande giornata, abbiamo giocato in campo neutro al Palasprint contro una big del campionato e, nonostante i problemi di concretizzazione che continuiamo ad avere, siamo stati ancora una volta difensivamente impeccabili. Vedo giocatrici che mettono la propria grande personalità al servizio della squadra, e di questo non posso che dire grazie. Purtroppo il rientro di Guzzoni avrà ancora bisogno di tempo, al momento non è ancora quantificabile. Nel nostro fantastico calendario, dopo aver giocato contro Valdarno, Broni e Livorno, ora ci aspettano le trasferte contro Empoli e Milano, altre due big del campionato. Avanti così perché se manteniamo questa umiltà vinciamo anche se le percentuali non sono ottimali".

Questi gli altri risultati: Virtus Cagliari-Moncalieri 54-51; San Salvatore Selargius- Broni 66-59; Sanga Milano-Academy Benevento 72-41; Ponteggi Salerno-Galli San Giovanni Valdarno 69-96; Basket Giussano-Scotti Empoli 58- 66; Torino-Costa Magnaga.

Marco Zanotti