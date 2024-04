Mismas illustra il suo portale della chiesa

La cooperativa Zoe propone oggi, alle 15.30, una visita guidata pensata come una passeggiata narrativa, che avrà come protagonisti il Castello Malaspina di Calice al Cornoviglio e la chiesa dei Santi Margherita e Nicolò di Madrignano, in particolare il suo magnifico portale, opera dell’artista Fabrizio Mismas. Si partirà dal castello per conoscerne l’antica storia, scoprire le preziose testimonianze archeologiche conservate nel centro espositivo ‘Gli Antichi Liguri in Val di Vara’ e godere dell’alto del sorprendente panorama che spazia dal mare alle Alpi Apuane. Mismas guiderà alla scoperta del suo portale attraverso il racconto dei segreti e degli aneddoti che la rendono speciale. Sono ammessi anche gli amici a 4 zampe e sono consigliate scarpe comode. Info e prenotazione (obbligatoria) Silvia al 389 9464044 (anche per verificare lo svolgimento in caso di condizioni meteo avverse).