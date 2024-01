Minimarket senza regole. Raffica di violazioni. Chiuso definitivamente

Stavolta dovrà chiudere definitivamente i battenti, dopo tutta una serie di infrazioni. Serranda abbassate per un minimarket etnico del centro storico, da tempo oggetto di controlli della polizia locale (nella foto d’archivio) che sin dall’apertura aveva verbalizzato al titolare, un cittadino bengalese, numerose violazioni alla legge che vieta la vendita di alcol ai minorenni. Il provvedimento di revoca dell’autorizzazione è stato adottato dal Suap del Comune, proprio sulla base delle segnalazioni e verbalizzazioni trasmesse dal Nucleo di polizia amministrativa della polizia locale: le numerose infrazioni accertate al divieto di vendita di alcol a minori, ai divieti imposti dalle ordinanze del sindaco in materia di regolamentazione di vendita degli alcolici, nonché l’inottemperanza ad osservare i periodi di sospensione temporanea, sono state ritenute motivazioni sufficienti a giustificare la revoca della licenza. Il titolare è stato raggiunto due giorni fa dalla notifica del provvedimento di chiusura cautelare dell’attività finalizzato alla revoca definitiva dell’autorizzazione e chiusura totale. Da qui gli ulteriori controlli degli agenti diretti dal comandante Francesco Bertoneri per verificare il rispetto dell’ordinanza: è stato accertato che il commerciante anziché chiudere, aveva lasciato aperto il negozio. E’ stato sanzionato da verbali per oltre 6mila euro, oltre alla chiusura definitiva del locale.