Miller e Tull al Festival Jazz

Marcus Miller e i Jethro Tull saranno tra i protagonisti al Festival Internazionale del Jazz della Spezia, giunto alla sua 57ª edizione – il più longevo a livello italiano – che si prepara a regalare al pubblico un’estate all’insegna della grande musica. Le prime anticipazioni annunciate confermano un cartellone di altissimo livello, con due eventi imperdibili. "Si scaldano i motori per la nuova edizione della rassegna – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – un appuntamento che ogni anno porta La Spezia al centro della scena musicale internazionale. L’annuncio dei primi due grandi nomi, Marcus Miller e i Jethro Tull, è solo l’inizio di un cartellone che si preannuncia straordinario, confermando la nostra città come punto di riferimento per gli amanti del jazz e dei grandi nomi internazionali.

Il Festival del Jazz è una tradizione che si rinnova e cresce, grazie a un impegno costante nella promozione della musica dal vivo e dello spettacolo di qualità". Il leggendario bassista e compositore Marcus Miller aprirà il suo tour italiano proprio alla Spezia il 13 luglio, portando sul palco la sua straordinaria fusione di jazz, funk e soul. Il 15 luglio, invece, l’arena di piazza Europa ospiterà l’unica data estiva in Italia dei mitici Jethro Tull, band simbolo del progressive rock che ha scritto pagine indelebili della storia della musica. Marcus Miller è uno dei più grandi bassisti e compositori contemporanei, noto per il suo stile inconfondibile che fonde jazz, funk e soul. Collaboratore di leggende come Miles Davis, Luther Vandross ed Eric Clapton, ha vinto numerosi Grammy Awards e ha influenzato intere generazioni di musicisti con il suo groove inconfondibile. I Jethro Tull sono una delle band più iconiche della storia del rock, pionieri del progressive con un sound unico che mescola rock, folk e musica classica. Guidati dal carismatico Ian Anderson, il loro repertorio comprende capolavori come Aqualung e Thick as a Brick, che li hanno resi celebri in tutto il mondo. Con oltre 50 anni di carriera, continuano a incantare il pubblico con la loro musica senza tempo. Sarà dunque una rassegna di nomi eccezionali, se questo è l’antipasto, quella in programma fra quattro mesi con la direzione artistica ormai consolidata del musicista spezzino Lorenzo Cimino.

Marco Magi