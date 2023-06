"Migliorare la produzione vinicola con nuove macchine e attrezzature"

Un’iniezione di fiducia per i produttori vinicoli. Gli investimenti dei produttori per migliorare la qualità delle proprie cantine verrà sostenuta da un contributo stanziato da Regione Liguria. Ne parliamo con l’assessore all’agricolura e vice presidente regionale Alessandro Piana.

1 Quali novità si prospettano per i produttori ?

"La mia proposta ha ottenuto il via libera in giunta e aprirà un bando da circa 90mila euro per gli investimenti in cantina delle aziende vitivinicole nella campagna annuale 20232024 e sarà una iniezione di liquidità che punta sull’innovazione contribuendo a migliorare la qualità della produzione".

2 Come dovranno essere investiti i contributi ?

"Per l’acquisto di macchine, attrezzature, contenitori per i vari passaggi della produzione dalla vinificazione alla commercializzazione. Sono stabiliti criteri maggiorati di aiuto per le micro-piccole imprese, per valorizzare il territorio secondo criteri di proporzionalità, favorendo quella ricchezza di proposte che caratterizza la Liguria".

3 Come si otterranno?

"Il limite minimo di spesa per poter presentare la domanda è di 2500 euro, quello massimo è di 30 mila euro. Le domande sono aperte fino al 31 luglio e gli investimenti potranno essere realizzati entro il 30 giugno del prossimo anno".