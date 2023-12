Michela Duce Castellazzo in piazza Querciola ospite della rassegna ’Incontro con l’autore’

Nella rassegna letteraria ’Incontro con l’autore’ in programma oggi, sabato, alle 17 al circolo Arci di piazza Querciola nel borgo collinare di Castelnuovo Magra sarà ospite Michela Duce Castellazzo che presenterà il suo libro dal titolo ’La mia versione migliore. Memorie di una vita’. Non si tratta di una biografia e neppure di un romanzo ma è il ritratto di una donna nata a metà del secolo scorso e scomparsa nel 2021 e racconta la sua esistenza di madre, moglie e artista. L’autrice Michela Duce Castellazzo risiede a Fosdinovo ed è docente di filosofia e scienze umane alle scuole superiori. L’iniziativa è inserita nella serie di incontri organizzati dal gruppo culturale New Castle Book Company con il patrocinio dell’assessorato alla cultura del Comune per la promozione della lettura e la conoscenza degli autori. La presentazione del libro edito da Cut-Up, a ingresso libero, è curata da Alice Cervia.