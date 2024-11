’Miche’ esempio da seguire: "Date amore come ha fatto lui. Dedicate la vostra vita agli altri"

"Nostro figlio ha dato tanto amore ma ne ha ricevuto indietro tantissimo e di riflesso anche noi". Una comunità intera si è stretta intorno a genitori e familiari di Michelangelo Orlandi, il 20enne morto nel tragico incidente la notte di giovedi scorso a Bottagna. Debora Moracchioli e Alfredo Orlandi, mamma e papà di ’Miche’, attraverso le pagine de La Nazione ringraziano quanti gli sono stati vicini. "Ringraziamo tutti gli amici, parenti, i colleghi delle Pubbliche Assistenze, in particolare quella di La Spezia, che ci ha seguito passo passo in ogni problema che abbiamo trovato con amore e dedizione, proprio come solo degli amici sanno fare. E ancora, la Pubblica Assistenza di Vernazza dove Michelangelo lavorava, la protezione civile, i vigili del fuoco e tutti gli altri che ci sono stati vicini". Debora e Alfredo ricordano l’impegno di Michelangelo a favore del prossimo, con la sua lunga attività nel mondo del volontariato nelle pubbliche assistenze del territorio. E chiedono che il suo esempio venga seguito. "Ci permettiamo di suggerire a tutti quelli che lo conoscevano – dicono – di dedicare qualche ora della propria vita al soccorso e all’aiuto verso gli altri".

In ricordo di Michelangelo familiari e amici hanno organizzato una raccolta di fondi online sulla piattaforma web Gofundme alla pagina ’Ciao Miche’, per acquistare attrezzature per il mondo del soccorso: la raccolta ieri pomeriggio è arrivata a oltre 500 donazioni per più di 13euro raccolti. Anche il mondo del calcio ha reso omaggio a ’Miche’, ricordato dagli striscioni esposti dai tifosi della curva Ferrovia di Spezia e della ’Lauro Perini’ di Carrara.