Messina, nave da 6.300 teu. E il comandante è spezzino

Ulteriore ampliamento della flotta con l’entrata in servizio della Jolly Bianco, la seconda nave più grande tra quelle schierate dal gruppo armatoriale, portuale e logistico Ignazio Messina & C. di Genova, che conferma un momento particolarmente positivo di sviluppo e quindi di implementazione del piano industriale varato qualche mese fa. Nella rada del porto di Singapore, è avvenuta la consegna della nuova nave portacontainer, gemella della Jolly Verde, a oggi la più grande nave della flotta Messina entrata in servizio nell’aprile scorso. Battezzata Jolly Bianco, la nuova unità lunga 283 metri per 40 di larghezza, è armata con un equipaggio composto da 23 membri, 17 dei quali italiani tra cui il comandante Salvatore Cammareri della Spezia. Costruita nel 2007, la Jolly Bianco è in grado di trasportare 6.300 container Teu e, una volta riposizionata nei prossimi giorni in Mediterraneo, verrà impiegata sulla linea per Mar Rosso, Golfo Arabo, India e Pakistan; mercati questi che stanno sostenendo in modo convinto il loro export anche verso l’Italia.