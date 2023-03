Mercato, la piazza ora ruggisce Raccolte oltre cento firme "Toglieteci la tassa sul suolo"

di Vimal Carlo Gabbiani Dovrebbe essere di un color grigio perla e con una superficie liscia come quella di un biliardo. Invece risulta di una tonalità piombo, con venature e screpolature in certi punti già profonde. Nel trascinare il banchetto con sopra il microfono e le casse che serviranno come megafono dell’assemblea pubblica degli ambulanti, la pavimentazione di piazza Cavour si segna. Le sottili gambe metalliche del tavolo graffiano i lastroni in maniera inaspettata, e disegnano delle righe come la mina di una matita fa sopra un foglio di carta. "I lavori sono stati fatti nel peggior modo possibile – sottolinea Gabriele Briganti, titolare di un banco di ortaggi –, il pavimento è in condizioni più cattive di come era in origine". La fragilità dell’impiantito sarebbe dovuta a un errore relativo alla temperatura del cemento quando è stata fatta la gettata e a un mancato trattamento con la polvere di quarzo. "Approssimazione e dabbennagine, così è stata condotta quella che doveva essere una riqualificazione e che invece si è trasformata solo in una fonte di disagi". È l’una passata ma tra i banchi ci sono ancora diversi clienti intenti a scegliere frutta e verdura per rifornire la tavola in...