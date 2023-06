Mercato, cambio in vista "Più posti auto ai residenti"

L’idea dell’amministrazione comunale è questa: ridisegnare gli spazi del mercato settimanale sia per quanto riguarda i banchi dei commercianti che i posti auto riservati ai loro mezzi. Questo per due motivi: il primo, nel corso degli anni si è via via ridotto il numero di ambulanti presenti nel mercato, da qui l’intenzione di rimodulare gli spazi in base alle reali esigenze. Secondo, le proteste dei residenti della zona di via Colombo stanchi di vedersi ridurre drasticamente gli spazi a disposizione per quasi 60 giornate l’anno. La ’mini rivoluzione’ da quanto partirà a breve proprio da Viale Garibaldi con una nuova dislocazione dei banchi, così’ come delle aree di carico e scarico e sosta dei mezzi. Modifiche in vista anche nel tratto terminale di via Colombo dove allo stato attuale c’è solo un ambulante che verrà quindi spostato altrove vicino ad altri colleghi, liberando così tutta la zona da lasciare alle auto dei residenti. Gli stessi abitanti delle zone interessate dal mercato, nelle ultime settimane hanno fatto la voce grossa perché "ogni venerdì ci vediamo ridurre lo spazio per le nostre auto".

Ma a far storcere il naso ultimamente era vedere come "c’erano al massimo 4-5 furgoni dei commercianti, a fronte di spazi ampiamente più grandi a loro disposizione, quindi inutilizzati". Così è successo "che chi di noi non riusciva a trovare parcheggio – sottolinea Paolo Lo Giudice residente in zona – ha lasciato la sua auto negli spazi lasciati liberi dagli ambulanti", commettendo però così un’infrazione al codice della strada. Inevitabile la conseguenza: un raffica di multe ogni venerdì per la sosta non consentita in un’area riservata. "Ho più volte segnalato il problema all’amministrazione – spiega Lo Giudice – che è quindi perfettamente al corrente del nostro problema. Paghiamo un tot l’anno per la sosta delle nostre auto, ma non abbiamo posti a disposizione una volta la settimana tutto l’anno". Ma la soluzione come detto è ormai in vista: a breve in programma un sopralluogo dell’amministrazione in zona, proprio per verificare la situazione e definire gli ultimi dettagli del piano di riorganizzazione del mercato.

Claudio Masseglia