Mercatini e vin brulè alla Chiappa

La parrocchia di San Bernardo Abate e I Fanti da Ciapa, con il patrocinio del Comune della Spezia e la partecipazione di Ptz Photolab, organizzano per domani l’atteso ‘Natale alla Chiappa’. Si inizia alle 9 con il Mercatino di Natale, che sarà presente fino alle 19 in via Monfalcone (una trentina di banchi sistemati tra via Genova e via Ghiara, nel cui tratto sarà naturalmente vietato parcheggiare), mentre verrà inaugurato il presepe in piazzetta Alessandrini, alle 15. Non mancheranno i banchi gastronomici con vin brulé, cioccolata e bomboloni. I più piccoli saranno poi contenti di sapere che, dalle 15.15, sarà possibile scrivere la letterina a Babbo Natale insieme ai suoi elfi. Inoltre, dalle 15.30 Babbo Natale incontrerà tutti i bambini nella sua casetta sistemata al campetto ‘Luigi Brunetti’ di via Monfalcone 420. In questa occasione tutti potranno farsi scattare da Davide Petruzzo una fotografia con Babbo Natale e ricevere immediatamente l’immagine stampata.