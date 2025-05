Memorial Guani, la grande festa dello sport. Tante discipline in gara al centro Montagna

Il memorial Silvio Guani è molto più di una semplice competizione: è una vera e propria festa dello sport, pensata per coinvolgere ragazze e ragazzi in un clima di condivisione, inclusione e rispetto. Ad organizzarlo, per la trentatreesima volta, la Pallavolo Don Bosco con promotore il dinamico Giancarlo Guani. Appuntamento al centro sportivo Montagna sabato 31 maggio dalle 15. "Una giornata di sport e divertimento per tutti che è dedicata alla memoria di una figura importante dello sport spezzino – dichiara Pierluigi Peracchini – . Silvio Guani, nella sua vita, ha praticato tante discipline, sempre con passione e spirito di squadra, diventando un punto di riferimento per molti". Le discipline in programma sono numerose: dalla pallavolo alla pallamano, dal karate al basket, passando per il pugilato, l’atletica, le arti marziali e la pallavolo unificata (oltre alla Pallavolo Don Bosco La Spezia, Podenzana Tresana Volley, Val di Magra, Atletica Spezia Duferco, Sdg Spezia Pallamano, Funakoshi club, Neijia, Boxe Adamo Tandem, Basket Academy La Spezia e Arcola Basket), che vedrà protagonisti anche atleti con disabilità. In tutto, si prevede la partecipazione di circa 350 giovani atleti, tutti premiati in egual misura, senza classifiche né vincitori, nel pieno spirito educativo dell’evento. Ad accompagnare le gare ci sarà anche la musica della Gosp - Giovane Orchestra Spezzina. L’orchestra aprirà la manifestazione con l’esecuzione dell’Inno d’Italia e si esibirà poi con performance itineranti tra i vari campi di gioco. Durante la giornata verranno assegnati anche tre premi speciali. Il Trofeo Lucilla e Romano Guani andrà a Claudio Galante, il Trofeo Generale Lorenzo Guani sarà conferito all’Associazione Tandem, infine, il Trofeo Silvio Guani sarà dedicato alla memoria di Claudio Oligeri. Il memorial nasce per ricordare la figura di Silvio Guani, nato alla Spezia nel 1909, uomo di sport e di valori. A portare avanti il suo esempio sono stati, negli anni, i figli Pilade, Romano, Lucilla, Giancarlo e Pier Paolo, insieme alla Pallavolo Don Bosco. La manifestazione è patrocinata da Regione Liguria, Comune della Spezia, Coni e Comitato territoriale Liguria Levante della Federazione italiana pallavolo.

Marco Magi