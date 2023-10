McDonald’s sbarca al Canaletto. Nuova apertura in via della Pianta

La Spezia, 11 ottobre 2023 - I lavori sono iniziati da poche settimane, nell’ambito di un più ampio intervento che si tradurrà nella rigenerazione urbana di un’area dove per anni hanno regnato incuria e degrado ma che ora, alla luce dello sviluppo urbanistico circostante, è diventata quasi strategica. Non solo edificazione di tipo residenziale, ma anche commerciale: ed è proprio in quella lingua di terra compresa tra viale San Bartolomeo e via della Pianta che McDonald’s aprirà il suo nuovo ristorante.

Un progetto che vale 1,7 milioni di euro, realizzato sul campo dalla Tecnoedil srl e commissionato direttamente dalla McDonald’s Development Italy, società che si occupa, tra le altre cose, anche degli investimenti patrimoniali della nota catena americana di ristoranti fast food. Secondo quanto previsto dal progetto, oltre al fabbricato commerciale (di seicento metri quadrati, dislocati su due piani) saranno realizzati anche un grande parcheggio – di cui una quota sarà destinata a uso pubblico – e un percorso dedicato al servizio McDrive. Secondo il progetto approvato da Palazzo civico, l’ingresso così come l’uscita dall’area commerciale saranno realizzati lungo via della Pianta. L’investimento di McDonalds – presente in provincia alla Spezia con due ristoranti, e a Sarzana – si inserisce in un piano che riguarda la riqualificazione urbanistica di gran parte di via della Pianta, approvato all’unanimità nel settembre dello scorso anno dal consiglio comunale della Spezia. Il progetto presentato dalla Giotto Srl, la scorsa estate ha ricevuto anche il via libera da parte della Conferenza di servizi: prevista non solo la realizzazione dell’edificio commerciale, ma anche l’edificazione di un fabbricato residenziale di cinque piani, per complessivi 1400 metri quadrati.

"L’investimento di Mcdonald’s si innesta in un contesto di rigenerazione urbana di una parte importante del territorio – spiega l’assessore comunale al commercio e alle attività produttive, Marco Frascatore – Quel marchio è un fenomeno mondiale, conosciuto ovunque e presente ormai in tutte le piazze più belle del mondo. Andrà ad arricchire ulteriormente l’offerta della nostra città, in un momento molto florido per la ristorazione spezzina".