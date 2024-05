Mazzola e ’Non avevo capito’

Al Ristoro Dracula di via del Popolo 54 è in programma oggi, dalle 18, la presentazione del libro di poesie ‘Non avevo capito’ di Pinuccia Mazzola. L’incontro sarà moderato da Stefania Martinico, con letture dell’attrice Katia La Galante. Scrittrice e poetessa, Pinuccia Mazzola esplora con la sua scrittura il mondo rarefatto eppure solidissimo dei sentimenti individuali nei quali si specchia il dolore e lo smarrimento di ogni persona; scrittura personalissima e insieme universale che non potrà che colpire ogni lettore. Alla presentazione seguirà un aperitivo che sarà occasione per un confronto diretto con l’autrice. "’Non avevo capito’ è più che una silloge ma è un coronamento emozionale – scrive Giuliano Angeletti – . I suoi versi sono vellutate orme che percorrono un armonico cammino attraverso un universo fatto non solo d’amore ma anche di dolore". Per avere ulteriori informazioni sull’evento è possibile contattare il 333 5206282.