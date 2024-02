Mazzi tenta il bis a Follo: "Ho risollevato il Comune. Ora voglio andare avanti"

"Sono serena E ottimista ma non do nulla per scontato". Rita Mazzi, attuale sindaca di Follo davanti a una folta platea nella struttura polivalente ’Giuliano Ratti’ gremita di palloncini azzurri, bianchi e rossi, ha confermato di volersi candidare per il secondo mandato: "Sono più consapevole rispetto al 2019, quello che mi spinge ad andare avanti è questo abbraccio della gente". Era emozionata Rita Mazzi, ha stretto molte mani, la gente fuori l’ha accolta numerosa. E’ apparsa determinata e intenzionata a proseguire nel mandato, ha precisato, nonostante "cinque anni duri, sotto molti punti di vista" di lavoro effettivo due anni e mezzo per tutto ciò che è avvenuto, la pandemia, le guerre, la crisi. Anni affrontati con tenacia fin da quando a pochi giorni dall’elezione, il suo primo appuntamento fu con la Corte dei Conti l’11 di giugno di cinque anni fa: "Una situazione immediatamente preoccupante – ricorda Mazzi – il Comune era in condizione di predissesto di mezzo milione di euro, ora invece il bilancio del 2023 si chiude con 991mila euro di avanzo: soldi che possiamo spendere".

I progetti fatti sono stati tanti, così come i cantieri aperti e da portare a termine ce ne sono molti e ambiziosi. Solo per citarne due, il plesso scolastico unico a Piano di Follo e il bypass dalla fonderia Benacci fino a Piana Battolla, che si propone di deviare tutto il traffico dal centro cittadino. E poi tanti obiettivi da raggiungere per le frazioni. "Senza la mia squadra avrei fatto poco o niente – ha detto Mazzi alla platea – insieme abbiamo portato il Comune di Follo ad una situazione di tranquillità economica".

A proposito della squadra i nomi non sono stati ancora svelati, ma ci saranno riconferme e nuovi ingressi. "Ci sto ancora lavorando non voglio anticipare nulla, ma ci sarà anche nuova linfa. Per noi sindaci il team è maledettamente importante, sto cercando di conoscere anche nuove persone nel territorio". Sarà infatti sul territorio, girerà nelle frazioni come se fosse la prima volta, come nel 2019, perché stare tra la gente le dà la spinta giusta: "Non temo domande da parte di chi incontrerò, ormai conosco molto bene territorio: quando parlo lo faccio con certezza, con consapevolezza, non ho timori, ma ascolterò le persone con la massima attenzione". Eletta nel 2019 nella lista Cambiamo Follo insieme, con 1731 voti ottenne otto seggi in consiglio comunale, battendo per duecento voti Francesco Spinetti di Cittadini in Comune che di seggi ne ha ottenuti 4. Adesso, se la situazione si confermerà nei prossimi mesi e non ci saranno altri candidati, si troverà a scontrarsi con Felicia Piacente ex vicesindaco per dieci anni durante i due mandati di Giorgio Cozzani, e con l’attuale consigliere di ’Cittadini in Comune’ Sandro Bertoni.

Cristina Guala