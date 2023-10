Massimiliano Bellè ha rimesso a nuovo una Panda 4x4 del 1993

Un’auto di trent’anni fa ridotta in pessime condizioni può tornare come nuova? Certamente sì e lo ha dimostrato Massimiliano Bellè, che di professione fa il carrozziere in viale Italia 384 nell’attività gestita del padre Nello. Di recente ha rimesso a nuovo una Fiat Panda 4x4 del 1993, trasformandola anche da impianto benzina a gas. Massimiliano Bellè è un appassionato nel ristrutturare le auto d’epoca ed ecco che svela alcuni dei suoi segreti: "Le ristrutturazioni di auto d’epoca – spiega – una volta selezionata la vettura che si desidera preservare, possono essere di varia natura. Ovviamente, già in fase di acquisto dell’auto d’epoca occorre tener presente gli interventi necessari: può essere frustrante, o addirittura antieconomico, acquistare un rottame il cui restauro non porterà mai a un risultato apprezzabile. Detto ciò, sono due essenzialmente le direttrici di restauro di auto antiche: l’aspetto meccanico, che concerne essenzialmente il motore e la ciclistica, e l’aspetto estetico che riguarda interni ed esterni della vettura". E con la Panda 4x4 del 1993, ecco che Massimiliano Bellè ha raggiunto entrambi gli obiettivi.

Nelle foto: Massimiliano Bellè mentre ristruttura la Panda 4x4 e l’auto come nuova a lavoro finito