Massarini è Vivo dal vivo

‘Vivo dal Vivo 2010-2023’ è il seguito ideale del precedente e fortunato ‘Dear Mister Fantasy 1969-1982’, la cui edizione del 10° anniversario è stata pubblicata da Rizzoli Lizard tre anni fa. Carlo Massarini torna alla Spezia, sua città natale, e sceglie lo Spazio Startè per presentare quel suo nuovo libro. Soddisfatto Paolo Asti, presidente dell’associazione culturale che ha sede in piazza Europa 16, e che aveva già coinvolto in eventi culturali spezzini il giornalista, conduttore televisivo e radiofonico, noto al grande pubblico come Mr. Fantasy, trasmissione televisiva divenuta vero e proprio cult per gli appassionati di musica e nuove tecnologie. "Sono contento – commenta Carlo Massarini – che in questo tour di presentazioni in giro per l’Italia ci sia una data anche per Spezia, che rimane la città dove sono nato e a cui sono legato. Spero prima o poi di poter portare qui anche lo spettacolo dei Beatles, con cui sto girando l’Italia". ‘Vivo Dal Vivo 2010- 2023’ è un foto-racconto, sempre in termini molto personali, di 120 concerti visti e fotografati da Carlo Massarini. Un racconto in diretta, fatto sera per sera, per restituire le emozioni vissute ‘dal vivo’ attraverso parole e immagini e interviste ai protagonisti. Il tutto arricchito da Qr Code che permettono di rivedere brani di quello stesso concerto. L’ecletticità è la cifra del libro: ci sono gli highlander e gli artisti delle nuove generazioni, sia italiani, sia stranieri. C’è il rock, certo, ma anche blues e jazz e rap e molti artisti di world music.

Ci sono highlander che ritornano a distanza di 40 anni (Peter Gabriel, Springsteen, Steve Winwood, Rolling Stones, Crosby Stills Nash, Beach Boys, Dylan, David Byrne, McCartney) e ci sono artisti delle generazioni successive: U2, Nick Cave, Radiohead, Lana del Rey, Blur, Massive Attack. Ci sono italiani storici (Vasco, Jovanotti, Bennato, Finardi, Zucchero, Fossati) e, anche qui, nuove generazioni (Salmo, Gazzè-Fabi-Silvestri, Nina Zilli, Mika, Diodato, Caparezza, Capossela). Ci sono molti artisti di world music, di blues, jazz, gospel, e leggende che non sono più con noi: Burt Bacharach, Johnny Winter, Paco de Lucia, Prince, Pino Daniele, Battiato, Ezio Bosso. "Un libro – precisa Paolo Asti che ha collaborato alla presentazione del libro a Milano a febbraio al museo del Design – capace di regalare forti emozioni e storico allo stesso tempo". Per info e prenotazioni: [email protected] o 0187 875839. Ingresso libero. Marco Magi