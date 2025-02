Marcone guida il Biodistretto

Il Biodistretto della Val di Vara, ha eletto il nuovo consiglio direttivo che ha poi provveduto alle varie cariche. Il consiglio è composto dal presidente Michela Marcone, vice Cristina Adelmi, Elisa Lavagnino. Consiglieri: Fabio Ferraboli, Antonio Tosi, Toni Sandro, Alessandro Tryantafyllidis presidente uscente che ricoprirà la carica di direttore.

"E’ un onore – ha spiegato la presidente Marcone – ricoprire questo incarico così importante per il nostro territorio. È una responsabilità che mi accingo a svolgere con il massimo entusiasmo ed impegno. Sono stata amministratrice e sindaco dal 2004 al 2024 contribuendo proprio in quegli anni a far nascere il Biodistretto. L’allevamento biologico ha avuto successo perchè parte del dna delle persone del nostro territorio. Inoltre il Biodistretto rimane l’unica struttura organizzata che raggruppi un tavolo dove possono essere discussi in generale i problemi della valle e questo mi pare molto importante. Mi piace anche sottolineare la modernità del nuovo consiglio Direttivo dove le tre principali cariche sono ricoperte da donne, un bel segnale da parte delle aree interne".

Soddisfazione anche da parte delle vice presidente Cristina Adelmi. "Il mio impegno – ha proseguito – sarà di informare e formare il più possibile le coscienze sull’ unicità della nostra realtà biologica, la giusta visione per uno sviluppo eticamente ed economicamente sostenibile di una valle incontaminata attraverso la produzione di eccellenze che raccontano una storia fatta di rispetto per la natura e i suoi ritmi". Elisa Lavagnino ha aggiunto: "da questa elezione ne esce un gruppo consolidato ed unito; molto in linea rispetto alle esigenze del territorio e soprattutto motivato nel lavorare per trovare le migliori soluzioni possibili".