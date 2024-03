Maralunga, Madonna Protettrice. Migliaia di pellegrini al santuario

Ogni anno, migliaia di pellegrini si riversano nel santuario della Madonna di Maralunga, un luogo di preghiera e riflessione immerso nella bellezza naturale della Riviera ligure. Le pareti del santuario raccontano storie di grazie e miracoli attribuiti alla Madonna, mentre le candele ardenti accese dai fedeli e le preghiere sussurrate creano un’atmosfera di sacralità e devozione. La Madonna di Maralunga è particolarmente venerata dai marinai e dai pescatori, mestieri tradizionali in questa parte della Liguria, che affidano la propria sicurezza e la protezione delle loro imbarcazioni alla sua intercessione. Ogni anno, durante la festa della Madonna di Maralunga, che nel 2024 si terrà il 24 e 25 marzo, le acque del Golfo sono solcate dalle barche addobbate e dai pescatori in preghiera, testimoniando la profonda connessione tra la comunità e la loro santa patrona. La Madonna di Maralunga continua a illuminare i cuori dei fedeli con la sua presenza amorosa e consolatrice. Attraverso secoli di storia e devozione, questa antica icona mariana rimane un faro di speranza per tutti coloro che si rivolgono a lei in cerca di pace e sicurezza, che si tratti di gente di mare o meno. L’origine della Madonna di Maralunga è avvolta nella leggenda.

Si dice che l’icona lignea sia stata scoperta dai pescatori nel mare blu cobalto al largo delle coste di Maralunga nel XIII secolo, un’incredibile ritrovamento che ha dato vita a una profonda devozione. La Madonna, raffigurata con il Bambino Gesù tra le braccia, è stata da allora venerata come protettrice dei naviganti e dei pescatori, testimone silenzioso conforto e protezione. In un mondo in cui le tempeste della vita possono sembrare implacabili, la Madonna di Maralunga rimane un simbolo tangibile di fede e speranza, una guida sicura nelle acque agitate della vita. Nel cuore della pittoresca città costiera di Lerici, sorge un santuario che da secoli incanta i cuori dei fedeli e dei viaggiatori in cerca di conforto e protezione.

La Madonna di Maralunga, un’antica icona mariana custodita con devozione nel santuario omonimo, continua così anche nei giorni nostri a essere un faro di fede e speranza per migliaia di persone che si rivolgono a lei in cerca di conforto e grazia. Durante questa festa, i residenti e i visitatori partecipano a una serie di eventi che combinano elementi religiosi, culturali e ricreativi e costituiscono ormai una tradizione irrinunciabile.