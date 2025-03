Manutenzione delle strade. Occasione per nove operai

La Città metropolitana di Genova ha indetto una selezione pubblica, per esami, per la copertura di 9 contratti di formazione e lavoro della durata di 12 mesi per operai addetti alla manutenzione delle strade. Per partecipare basta qualsiasi titolo di studio ma l’età massima è fissata in 32 anni. La prova pratica si svolgerà a partire dal giorno 8 aprile 2025 alle ore 9, in ordine alfabetico partendo dalla lettera che sarà estratta nella medesima sede. La prova orale si svolgerà a partire dal giorno 15 aprile 2025 alle ore 9 in ordine alfabetico partendo dalla lettera che sarà estratta durante la prova pratica. Tutte le comunicazioni, saranno pubblicate sul sito web della Città metropolitana e sul portale InPA dedicato alle assunzioni nella pubblica amministrazione, attraverso il quale bisogna presentare la domanda entro il termine del 31 marzo. Eventuali informazioni ulteriori possono essere richieste inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected].