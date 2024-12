Manutentori del verde. Ancora pochi giorni per iscriversi al corso

E’ iniziato il corso per “manutentori del verde”, figura altamente qualificata che necessita di un percorso di formazione appositamente studiato. Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di qualifica professionale riconosciuto a livello nazionale. Il manutentore del verde si prende cura cura di aree verdi, aiuole, parchi, alberature e giardini pubblici e privati. La durata del corso è di 180 ore totali, delle quali 120 di lezioni teoriche nella sede di Confartigianato in via Fontevivo 19 e 60 di lezioni pratiche in un’azienda agricola. E’ ancora possibile iscriversi per prendere parte alle lezioni dal 7 gennaio. Info: ufficio formazione Confartigianato, tel. 0187286604-69 o scrivere alla mail: [email protected]