Manga-mania. Tra i giovani la moda per il Giappone

Sono oltre 10 milioni i lettori di fumetti in Italia: il 23% della popolazione tra i 15 e i 74 anni. I manga, i fumetti giapponesi, dominano il mercato occupando interi reparti nelle librerie, classificandosi spesso tra i dieci libri più venduti. Questo gigantesco boom è il completamento di un percorso di crescita che ha interessato tutto l’Occidente dagli anni 90 e a cui hanno contribuito le piattaforme di streaming e la grande distribuzione nelle librerie.

I manga, insieme agli anime (cartoni animati), sono un importante passatempo per ragazzi e ragazze. Perché i manga piacciono così tanto? Questi fumetti rappresentano un investimento emotivo appagante, limitato nel tempo e nello spazio; offrono un linguaggio accessibile (nonostante la lettura da destra a sinistra e dall’ultima pagina alla prima); presentano temi avvincenti e di successo; permettono ai giovani di sentirsi parte di una comunità.

Con oltre 500 milioni di copie vendute, One Piece è il manga più famoso. Scritto e disegnato da Eiichiro Oda, venne pubblicato per la prima volta in Giappone il 22 luglio 1977. L’edizione italiana è curata da Star Comics, che ha iniziato a pubblicare i volumi nel 2001.

Negli ultimi anni si è diffusa la moda del cosplay; travestirsi da personaggi manga o anime preferiti offre la possibilità di immedesimarsi nei tratti dei protagonisti in un contesto libero in cui ognuno può esprimere se stesso. Una delle fiere più famose, in cui si riuniscono i cosplayer, è il Lucca Comics.