Manarola accende il Presepe luminoso di Mario Andreoli per la Festa dell’Immacolata

Tutto pronto a Manarola per l’accensione del celebre Presepe luminoso, un capolavoro di arte, caparbietà e sostenibilità. L’installazione di land art, con oltre 17mila luci e 250 figure, realizzate con ferro, materiali di recupero, finestre, vecchie insegne, taniche (considerata il più grande presepe luminoso al mondo), è simbolo di tradizione e ingegno, costruita pezzo dopo pezzo dalla passione di Mario Andreoli, ex ferroviere, scomparso nel 2022, che ha dedicato la sua vita a trasformare l’anfiteatro naturale di Manarola in una straordinaria opera di creatività e bellezza.

L’inaugurazione del Presepe è prevista domani, in occasione della Festa dell’Immacolata Concezione, segna l’avvio della stagione natalizia ed è celebrata da tanti appuntamenti che si susseguono dal primo pomeriggio fino all’accensione dell’installazione luminosa sulla collina delle Tre Croci. La giornata inizierà alle 14.30 con la banda itinerante “La Monterossina”, 15,30 nella Chiesa di San Lorenzo Concerto Gospel con The Smiling Faces Choir, dalle 16 alle 18 apertura del Mulino Storico di Piè de Campu Associazioni Radici, dalle 16 alle 18.30 apertura dell’oratorio di Manarola, mostre fotografiche “Mario e il suo Presepe”, a cura dell’Associazione Presepe di Manarola, Mario Andreoli; Essenze della processione di San Lorenzo con foto di Davide Crovara a cura di Associazioni Radici.

Alle 17.20 la fiaccolata organizzata da Cai di Spezia e saluti delle autorità. Quindi il clou della giornata con l’accensione del Presepe Luminoso di Mario Andreoli e lo spettacolo pirotecnico. Il Presepe di Manarola rimarrà acceso fino al 31 gennaio 2025.

L’invito ai visitatori è di raggiungere Manarola utilizzando i mezzi pubblici. Il Comune di Riomaggiore ha attivato in tal senso un servizio di navetta: da località Zorza a Manarola dalle 14.30 ogni mezz’ora, con ultima corsa alle 19.30; da Manarola a località Zorza dalle 14.45 ogni mezz’ora, ultima corsa 19.45. Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, su richiesta di Regione Liguria, Trenitalia ha previsto due treni straordinari per le Cinque Terre in occasione dell’accensione del Presepe. Si tratta del treno Regionale 94113 con partenza da Genova Brignole alle 13.10 e arrivo a Manarola alle 14.42 (l’arrivo alla Spezia è previsto alle 14.58), con fermate a Genova Nervi, Recco, Santa Margherita Ligure, Rapallo, Chiavari, Lavagna e Sestri Levante. Al ritorno domani sera il Regionale 94112 farà invece il percorso inverso, partendo dalla Spezia alle 19 e fermando a Manarola alle 19.08 per poi ripartire alle 19.15 verso Genova Brignole con arrivo previsto alle 20:54. Effettuerà le stesse fermate intermedie del 94113.