Maltratta la moglie, poi va a casa a minacciarla: arrestato

La Spezia, 1° aprile 2023 – Va a casa della moglie nonostante il divieto del giudice, arrestato dai carabinieri.

Nella prima serata di ieri i militari della Stazione di La Spezia-Mazzetta hanno tratto in arresto uno operaio straniero 47enne, da anni residente in città, resosi responsabile della violazione dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla ex moglie, nei cui confronti è ritenuto responsabile di maltrattamenti prolungati nel tempo.

I fatti risalgono ad alcune settimane fa, quando la donna, esasperata da una grave e continua situazione di violenza domestica nella quale era costretta a vivere da tempo, si è presentata in caserma denunciando di essere vittima di maltrattamenti in famiglia da parte del coniuge.

Immediatamente è stata inoltrata una segnalazione all’autorità giudiziaria e sono state avviate, con la procedura del cosiddetto 'codice rosso', alcune verifiche per documentare le vicende denunciate.

A seguito di tali accertamenti, il giudice ha emesso a carico dell’uomo, a tutela della moglie e dei tre figli, il provvedimento di allontanamento dall’abitazione con contestuale divieto di avvicinamento alla parte offesa.

L’uomo però ha ignorato queste prescrizioni e nei giorni immediatamente successivi si è presentato sulla soglia di casa a minacciare la donna. Visto il potenziale pericolo per l’incolumità, i carabinieri hanno immediatamente informato la Procura, che ha richiesto ed ottenuto l’aggravamento della misura cautelare al gip, che ha disposto la custodia cautelare in carcere. La misura restrittiva è stata immediatamente eseguita dai carabinieri, che hanno rintracciato l’uomo e lo hanno accompagnato a Villa Andreino.

L’Arma – precisano dal comando – continua ad essere quotidianamente impegnata a contrastare ogni forma di violenza di genere e, come in questo caso, la tempestività delle denunce e segnalazioni è fondamentale per scongiurare peggiori conseguenze.

Marco Magi