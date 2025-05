Malore fatale in giardino, muore cinquantenne

Si svolgeranno questa mattina alle 10.30 alla chiesa Stella Maris di Tellaro i funerali di Fabio Lazzoni, conosciutissimo titolare dell’azienda di onoranze funebri “L’Orchidea“ di via Aurelia a Sarzana e per anni volontario della pubblica assistenza di Fosdinovo. Si è spento a 49 anni l’altro pomeriggio dopo essere stato colpito da un malore nel giardino della sua abitazione all’inizio di viale XXV Aprile. Stava eseguendo alcuni lavori esterni, un’operazione assolutamente tranquilla e consueta in vista dell’arrivo della bella stagione. Invece Fabio ha accusato un improvviso malore. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Pubblica Assistenza che hanno provveduto al primo soccorso e al trasferimento di urgenza all’ospedale Sant’Andrea della Spezia dove purtroppo è deceduto. Originario di Tellaro Fabio Lazzoni era molto conosciuto in città. In passato era stato milite nella pubblica assistenza a Fosdinovo e da qualche anno ha avviato un’agenzia di onoranze funebri. Un settore estremamente delicato nel quale Fabio ha saputo muoversi con grande professionalità e discrezione mettendosi a disposizione delle famiglie in un momento di estrema difficoltà, con grande garbo e gentilezza. Doti trasmesse anche al suo personale in servizio. Lascia la moglie Micol Musetti, la mamma e il fratello.