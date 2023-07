Malore alla guida della barca Soccorso al Porto Mirabello da carabinieri e infermiere

Deve la vita al pronto intervento di alcuni carabinieri in servizio e due infermiere che passavano da Porto Mirabello per caso. Si sono accorti che un uomo era stato appena colpito da un malore e si sono subito attivati per soccorrerlo salvandogli la vita: l’uomo, 61 anni australiano in vacanza in zona con famiglia, è ora ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Sant’Andrea. L’episodio l’altra sera quando una squadra di militari della compagnia di intervento operativo del battaglione carabinieri Toscana di Firenze (da tempo in provincia per collaborare con i colleghi nel controllo del territorio) è transitata nella zona di Porto Mirabello.

In quel momento alcuni passanti hanno segnalato ai militari la presenza di un uomo su un’imbarcazione, colpito da malore mentre era alla guida del natante: aveva già perso conoscenza. I carabinieri si sono subito attivati, hanno immediatamente trasportato l’uomo a terra in una posizione più idonea per avviare le prime manovre di rianimazione: alcuni familiari che si trovavano a bordo con lui, hanno riferito che il loro congiunto aveva accusato dolori al petto e difficoltà respiratorie. A dare una mano ai carabinieri sono intervenute due giovani che, qualificatesi come infermiere, hanno messo a disposizione le loro competenze in campo sanitario. Nell’attesa dei soccorsi richiesti con una chiamata al 112, carabinieri e infermiere si sono attivati, alternandosi nelle manovre di rianimazione che hanno consentito di mantenere in vita il 61enne sino all’arrivo dell’ambulanza. Il personale sanitario del 118, anche con l’ausilio del defibrillatore, è poi riuscito a stabilizzare le condizioni dell’uomo e a trasportarlo d’urgenza in ospedale ove attualmente è trattenuto in rianimazione. Da quanto emerso il 61enne australiano avevano noleggiato un’imbarcazione per fare un’escursione nelle acque antistanti le Cinque Terre, ma appena partito ha iniziato ad accusare forti dolori al petto. Uno dei familiari, ha quindi invertito la rotta ed è ritornato immediatamente indietro giusto in tempo. Poi i soccorsi e il ricovero in ospedale: le condizioni del 61enne restano gravi.