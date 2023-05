Maissana, terza chiamata per Banti "Subito al lavoro. Priorità, l’acqua"

Non c’è due senza tre. A Maissana, una delle massime italiche più popolari si è concretizzata nell’elezione a sindaco di Egidio Banti, che dopo 5 anni tra le fila dell’opposizione, si riprende la fascia tricolore già indossata per due volte tra il 2009 al 2019, anno in cui fu sconfitto al ballottaggio per 12 voti da Alberto Figaro. Sono invece 21 le preferenze che gli permettono di battere il principale degli sfidanti, Paolo Cogorno, candidato espressione della maggioranza uscente. Banti alla guida della lista ‘Impegno per Maissana’ ottiene 176 voti, il 52,38% e 7 seggi in consiglio comunale. Paolo Cogorno, vicesindaco e poi sindaco facente funzioni dopo le dimissioni di Figaro, a capo della lista ‘Maissana in volo’, si è fermato a 155 voti (46,13%). Per la lista di Cogorno 3 seggi nell’assise comunale, dove invece non siederà alcun rappresentante della ‘Fiamma Tricolore’, che candidava a sindaco Giovanna Biggi. Per lei solo 5 preferenze (1,49%). Il nuovo consiglio comunale sarà dunque formato dai consiglieri di maggioranza Giorgio Corso (18 preferenze), Vittorio De Mattei (14), Ornella Lavagnino (36), Urbano Ottoboni (16), Maurizio Perazzo (18), Luca Pessagno (26) e Francesca Stanchi (14), per l’opposizione oltre a Cogorno eletti Donatella Figone (40 voti) e Alberto Anzi (14).

Per l’ex senatore Banti, il terzo mandato da sindaco è motivo di grande soddisfazione per più motivi. "Un risultato frutto di un lavoro di squadra, che è anche una delle caratteristiche della nostra proposta elettorale" dice il sindaco, che non appena appresa la notizia della vittoria elettorale si è recato subito in municipio per incontrare i dipendenti. "Il primo consiglio si terrà tra 15 giorni, in questo periodo che separa dall’insediamento vedrò coi funzionari quelle che sono le priorità. Poi, andrò in Provincia, all’Asl, in Regione, per capire le pratiche sospese. Una priorità è la gestione dell’acqua", Maissana è l’unico Comune dello Spezzino che gestisce in proprio l’acquedotto "dobbiamo pensare a come affrontare un’eventuale siccità". A Banti, le congratulazioni di diversi sindaci della vallata e della senatrice spezzina Raffaella Paita: "Un amministratore competente e riformista. Ora massimo impegno per riprendere il percorso e contribuire al rilancio del territorio. Così potremo costruire quell’alternativa riformista di cui il Paese ha bisogno".

Matteo Marcello