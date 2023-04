Un lupo passeggia in pieno centro a Levanto. "Ma non è il caso di allarmarsi"

Levanto, 9 aprile 2023 – Un lupo si aggira per Levanto. Una presenza documentata da video e fotografie scattate con il cellulare, come quella dell’altra mattina che ritrae un esemplare maschio trotterellare disorientato per la centralissima Via Roma. In una lettera indirizzata alla Prefettura della Spezia, al settore vigilanza faunistica e ai Carabinieri forestali il sindaco Luca Del Bello, paventando un possibile rischio per la pubblica incolumità, chiede ai destinatari della missiva "se e quali provvedimenti intendono prendere in merito alla situazione". Nel borgo non c’è nessun vero allarmismo, semmai più curiosità per un avvistamento che nei centri abitati ha davvero dell’inconsueto. "I lupi - spiega il biologo di Legambiente Fabio Giacomazzi - ormai non vivono più solo in montagna ma scendono sino alle aree pedecollinari e in pianura. Dopo decenni in cui nel secolo scorso è stato fatto oggetto di una vera e propria persecuzione da parte dell’uomo che poteva cacciarlo con trappole, piombo e veleno, il lupo è diventato una specie protetta e grazie alla sua grande capacità di adattamento si è diffuso rapidamente in tutta la penisola".

Giacomazzi, il lupo avvistato a Levanto può costituire un pericolo per le persone?

"Assolutamente no. Il lupo è un animale che riconosce nell’uomo non una preda ma una minaccia. Probabilmente si tratta di un’esemplare giovane che, avendo raggiunto da poco la maturità sessuale, ha lasciato il proprio branco per fondarne uno nuovo".

In caso di incontro ravvicinato quale comportamento adottare?

"Se l’animale fosse in stato confusionale, mantenersi il più naturali possibile, non correndo e non facendo gesti improvvisi. Se si percepisce un pericolo, rimanere in posizione eretta, produrre dei suoni parlando ad alta voce o battendo le mani, e allontanarsi lentamente. In qualunque caso è assolutamente da evitare qualsiasi comportamento che vada verso un processo di addomesticazione, come accarezzarlo a dargli del cibo".

La presenza del lupo è utile all’ecosistema?

"Certamente. E’ il predatore in cima alla catena alimentare, e garantisce quindi un equilibrio della biodiversità. Il suo ruolo nella predazione degli ungulati come i cinghiali, ad esempio, è fondamentale".