Luoghi abbandonati delle 5 Terre

Al Sunspace, oggi alle 17, si recupera la saltata presentazione, con proiezione d’immagini su grande schermo, di ‘Luoghi abbandonati delle Cinque Terre’ per le Edizioni Giacché, il cui autore è Davide Calloni, co-fondatore di Ascosi Lasciti, team di urbex diffuso su tutto il territorio nazionale. Si tratta del più recente volume della collana sull’esplorazione urbana – inaugurata dalla casa editrice spezzina nel 2015 – che contiene mappe, foto e indicazioni per raggiungere i luoghi descritti. Quasi un viaggio tra passato e presente, dunque, tra aspri promontori e dure salite, tra vuoti casolari a picco sul mare, chiese, conventi e paesi abbandonati teatro di oscure vicende. Nel cuore del bosco più fitto scopriamo grotte, cave e villaggi dalle antiche e nobili origini. Un vecchio maniero battuto dal vento fronteggia i massicci forti, le batterie e i bunker dismessi, immersi nella natura selvaggia. Il volume è in vendita in libreria, nelle migliori edicole e sugli store online.