Lungomare dei Poeti. A gara il secondo lotto: "Così rilanciamo il borgo"

Procedono spediti a Lerici i lavori di riqualificazione della lasseggiata a mare. Dopo l’avvi odei lavori relativi al primo lotto, ieri il Comune ha pubblicato la manifestazione d’interesse per l’affidamento dei lavori del secondo lotto: l’importo complessivo dei lavori stimato dagli uffici comunali è di 649.986,19 euro, con l’amministrazione che ha fissato la scadenza per rispondere all’avviso alle 12 del prossimo 25 gennaio. L’appalto sarà affidato con il criterio del prezzo più basso, mentre i lavori – che riguarderanno il tratto di passeggiata compreso tra piazza Garibaldi e il bar ’Il pontile’ – dovranno essere ultimati entro 180 giorni naturali e continui dalla data del verbale di consegna dei lavori. "La riqualificazione dell’intera area – fanno sapere dal municipio – avviene in seguito a importanti studi di carattere storico culturale condivisi con la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio, ma anche tenendo conto di criteri oggettivi" come la creazione di continuità tra l’area di Calata Mazzini, piazza Garibaldi e i giardini, eliminando le barriere architettoniche, fisiche e visive che oggi creano una assoluta discontinuità; il mantenimento dell’identità storico culturale del luogo senza modificarne la destinazione d’uso; il mantenimento in sicurezza della massa arborea e la rigenerazione del verde ed un’accurata attenzione ai dettagli relativi alla pubblica illuminazione. "Il lungomare di Lerici identifica e definisce il borgo stesso. Nelle nostre intenzioni, avvallate anche dagli enti sovraordinati, c’è la volontà di renderlo più fruibile e armonioso con il resto del paesaggio e naturalmente dare la giusta valorizzazione ai nostri storici giardini. A lavoro ultimato la passeggiata sarà perfettamente integrata nel contesto e avremo recuperato spazi da dedicare alle svariate attività di cui una cittadina ha bisogno nella quotidianità del secondo millennio" commenta Marco Russo, assessore ai lavori pubblici, che sottolinea come, soprattutto per mantenere la volontà di conservare i pini sul fronte mare, sia stato necessario adottare soluzioni tecniche e architettoniche obbligate perchè le radici delle piante siano in condizioni di garantire la salute delle stesse soprattutto ai fini della sicurezza. "Come era già stato annunciato le attività sull’intera area procederanno per lotti: la distribuzione nel tempo delle opere – fanno sapere dal municipio lericino – è necessaria per esigenze logistiche e di bilancio. Il cantiere di questo secondo lotto in gara aprirà in primavera e compatibilmente con la stagione primaverile-estiva si concluderà entro l’anno per lasciare spazio agli interventi dei lotti successivi".

mat.mar.