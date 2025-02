Lunezia, spazio alle novità

Importanti novità caratterizzano, nell’anno del trentennale del Premio Lunezia con patron Stefano De Martino, la sezione Autori di testo delle Nuove Proposte. Con la direzione artistica affidata per il sesto anno consecutivo al critico e scrittore Roberto Benvenuto, il segmento si unisce al premio riservato alle band e ai cantautori/autori solisti, già attivo. Parliamo proprio con l’avvocato Benvenuto per conoscere i surplus del 2025. "Innanzitutto il testo vincitore – spiega – diventerà una canzone, perché sarà musicato da un cantautore o da un gruppo musicale. E parliamo di artisti noti". Naturalmente, resta il fatto che, durante le serate conclusive del Premio Lunezia Nuove Proposte (come accaduto a dicembre al Teatro Civico) i finalisti della sezione Autori di Testi assisteranno all’interpretazione pubblica della lirica da loro presentata da parte di attori professionisti. "Poi, come al Festival di Sanremo, dove recentemente il Premio Lunezia ha premiato Simone Cristicchi quale Miglior testo, verrà individuato il ‘quintet’, ossia il quintetto dei primi cinque classificati tra cui verrà scelto il trionfatore. Per gli altri meritevoli, fino al decimo posto, verrà assegnato il ‘diploma di finalista’. Diventano, quindi, cinque le posizioni di massimo livello". Poi, un pensiero per i più giovani. "Certamente. Un’apertura alle scuole e per favorire la partecipazione di giovani e studenti, la quota di registrazione (per gli altri fissata a 22 euro, ndr), sarà gratuita per chi è iscritto fino all’anno scolastico 2024/25 (per i minorenni è necessaria l’autorizzazione di un genitore)". Gli organizzatori ricordano, inoltre, che si possono mandare anche i testi già inviati gli anni scorsi, purché non siano già stati premiati, né sul podio né con riconoscimenti collaterali. I testi devono essere inediti, ossia non ancora pubblicati o divulgati per mezzo della stampa e devono essere una creazione originale e di proprietà dell’autore. Per consultare nel dettaglio il regolamento ed iscriversi, è possibile consultare il sito www.premiolunezia.it. La domanda d’iscrizione, da scaricare dal sito (scheda di iscrizione), ed il materiale musicale (e/o testi) dovranno essere inviati tramite e-mail all’indirizzo [email protected]. Ulteriori informazioni, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, al 347 3065739 (referente segreteria) o al 328 5669549 (event assistant).

Marco Magi