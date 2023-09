LunaEnsemble. Un autunno a tutta musica

Un autunno in musica a Sarzana. ll progetto presentato dall’associazione musicale "LunaEnsemble" ha ottenuto il via libera da parte dell’amministrazione comunale e potrà così prendere forma la rassegna di musica da camera, jazz e musica vocale che si svolgerà nei mesi di ottobre e novembre in diversi spazi del centro cittadino. Un Festival itinerante che prosegue dunque la tradizione avviata negli scorsi anni di legare all’arte e alla musica la promozione turistica del centro storico. Per favorire l’organizzazione degli appuntamenti l’amministrazione comunale ha stanziato un contributo di 6mila euro a parziale copertura dei costi organizzativi. L’iniziativa è stata proposta alla giunta dal nuovo assessore al marketing territoriale e promozione turistica della città Giorgio Borrini ottenendo la disponibilità al progetto rientrando nelle finalità dell’indirizzo di valorizzazione del centro storico oltre a riscontrare che le date proposte risultano compatibili con il calendario delle iniziative culturali e turistiche già inserite in calendario. Inoltre l’associazione musicale ’LunaEnsemble’ ha ottenuto la disponibilità dell’utilizzo una sera a settimana per le riunioni e per poter eseguire le prove dei concerti di uno spazio di proprietà comunale, l’aula studio all’interno dell’ex Tribunale in piazza don Ricchetti, fino al mese di giugno del 2024. Il gruppo vocale è diretto dal maestro Luigi Pagliarini ed è composto da interpreti di Spezia e Sarzana. Qualche settimana fa è stato protagonista al Festival di cultura antica Kalndamaya in una serie di concerti tenuti tra Piemonte e Valle d’Aosta.