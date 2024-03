Lugansky, che meraviglia!

Pianista di straordinaria profondità e versatilità Nikolai Lugansky, che si esibirà sul palco del Teatro Civico venerdì 22 marzo, alle 21, per il quinto appuntamento dell’anno con i ‘Concerti a Teatro’, la rassegna di musica classica, giunta all’XI edizione, promossa e organizzata da Fondazione Carispezia con la direzione artistica di Miren Etxaniz. Lugansky, nato a Mosca nel 1972 in una famiglia di scienziati, è stato allievo della famosa pianista e docente Tatiana Nikolaeva e di Sergej Dorenskij. Attuale direttore della Scuola Musicale Cajkovskij di Mosca, ha vinto numerosi concorsi internazionali, tra cui l’International Bach Competition di Lipsia nel 1988, la All-Union Rachmaninov Competition nel 1990 e la Cajkovskij International Competition nel 1994. ‘Lugansky non è semplicemente il più meraviglioso pianista russo dei tempi moderni, è uno degli artisti più straordinari della nostra epoca...", così ha scritto di lui il quotidiano francese Le Monde.

Lugansky, noto per le sue interpretazioni del repertorio romantico – in particolare Chopin e Rachmaninov –, aprirà il concerto al Teatro Civico eseguendo sei brani tratti dalle Romanze senza parole di Mendelssohn, composizioni molto popolari dalle dimensioni ridotte e dal carattere intimo e raccolto. Seguiranno due capolavori di Chopin, le Ballate per pianoforte n. 3 e n. 4 – testimonianza della maturità artistica raggiunta dal celebre compositore polacco – inframmezzate dal suo Notturno opera 27, un’opera limpida e quieta, di grande raffinatezza armonica e che suscita nell’ascoltatore un senso di calma e serenità. La seconda parte del concerto sarà invece totalmente dedicata al compositore russo Rachmaninov: il celebre pianista interpreterà infatti cinque brani tratti dalle raccolte di studi Études-Tableaux, ai quali seguiranno sei Preludi dall’opera 23, espressione dell’inesauribile fantasia melodica del compositore russo. La stagione dei ‘Concerti a Teatro’, che tanto successo ha già riscosso nelle tappe precedenti, proseguirà fino ad aprile al Teatro Civico della Spezia e al Teatro degli Impavidi di Sarzana; i biglietti per i singoli concerti sono in vendita in entrambi i teatri e online su www.vivaticket.it. Tutte le informazioni sulla Stagione e il programma completo sono disponibili sul sito ufficiale www.concertiateatro.it.

Marco Magi