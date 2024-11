Luci e fiori per ricordare tutte le donne

Le mura di palazzo Roderio, la sede del municipio sarzanese, si sono colorate di rosso per celebrare la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Nell’arco della mattinata il sindaco Cristina Ponzanelli, accompagnata dalla presidente dell’associazione Vittoria Daniela Delucchi, ha inoltre deposto un mazzo di fiori per ricordare le vittime di femminicidio in diversi punti della città. Tra questi il Lavatoio di via Mascardi dove è presente una targa dedicata alle donne vittime di violenza. Il viaggio al quale hanno partecipato altre rappresentanti dell’amministrazione cittadina, la scalinata storica di piazza Cesare Battisti intitolata a Tina Lagostena Bassi, l’avvocato milanese protagonista di memorabili battaglie portate avanti in difesa dei diritti delle donne, e sulle panchine rosse di via Bertoloni e piazza Cittadella.

"La violenza a una donna – ha spiegato la sindaca Cristina Ponzanelli – è una violenza a ogni donna. Questi fiori sono un omaggio ad ognuna di loro. La città di Sarzana è, e sempre sarà, al fianco delle donne. Non abbiate mai paura di denunciare. L’amore rende felici, non lascia lividi sul volto: non dobbiamo mai avere paure di denunciare la violenza e pretendere il rispetto che meritiamo". Ieri pomeriggiointanto in municipio a Luni alla manifestazione dedicata alla donna ha partecipato Diana Brusacà, presidente del Tribunale di La Spezia, che ha dialogato con l’assessore alla cultura e ai servizi sociali Patrizia De Masi e il sindaco Alessandro Silvestri.