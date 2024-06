Luci accese sul ’Montagna’. Ecco le nuovissime torri faro

Si accendono luci sul campo campo sportivo “Montagna” dove è stata completata l’installazione delle torri faro, intervento necessario per l’illuminazione della pista dove il 29 e il 30 si disputeranno i campionati nazionali assoluti di atletica leggera. E’ stata effettuata una prova di illuminazione durante la quale sono state accese tutte e quattro le torri faro per verificarne il corretto funzionamento e l’illuminazione della pista. Le 4 nuove torri faro sono alte 20 metri l’una, con 25 proiettori con lampade a led di 1400 Watt. Venti proiettori servono per illuminazione ordinaria, 5 sono per illuminazione di sicurezza che rimarranno accessi anche in caso di assenza di corrente. Le torri sono dotate anche di un proiettore con lampada a led di 480 watt per il fotofinish. "Si accendono ufficialmente i riflettori sui campionati italiani assoluti di atletica leggera che Spezia protagonista nello sport - dichiara l’assessore allo sport Marco Frascatore - Una struttura di altissimo livello che porterà a Spezia l’atletica nazionale e internazionale in un contesto come quello del campo “Montagna” unico nel suo genere che ospiterà i più grandi campioni".