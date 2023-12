Luca Piaggi Presidente di Ire: "Ringrazio per la fiducia"

Luca Piaggi, ex assessore della prima giunta Peracchini e oggi consigliere comunale, è stato nominato presidente di Ire, società in house di Regione Liguria. La nomina è arrivata nell’ambito della fusione tra la partecipata regionale e Sviluppo Genova Spa, con la prima che ha incorporato la seconda. "Voglio ringraziare i soci di Ire, il presidente della Regione e l’assessore alle Infrastrutture per la fiducia dimostrata nei miei confronti. Mi impegnerò al massimo per portare a termine tutti i progetti affidati a Ire e concretizzare i risultati nel più breve tempo possibile" ha detto Piaggi, che ieri ha formalizzato le proprie dimissioni da consigliere comunale.